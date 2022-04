Arezzo, si dà fuoco in diretta su TikTok: ragazzo di 14 anni finisce in ospedale per ustione

Si è dato fuoco per partecipare a una sfida su TikTok: un quattordicenne di Arezzo è finito all'ospedale dopo essersi dato fuoco in diretta sul social. Il "challenge" on line si è trasformato in un dramma per il ragazzo, che ha riportato gravi ustioni e adesso è ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'adolescente di Arezzo, riferisce «La Nazione», è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso ma non sarebbe in pericolo di vita:...

