Uccide il padre e chiama il 112, ragazzo di 19 anni ai carabinieri: «L'ho ammazzato». La vittima aveva 57enne. Tragedia a Sesto San Giovanni

Ha ucciso il padre e chiama il 112. La tragedia è avvenuta a a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. L'omicida reo confesso è un ragazzo di 19 anni. La vittima aveva 57 anni. Al telefono il giovane aveva detto: «Correte, ho ucciso mio padre».

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri del SIS e il medico legale. La chiamata è arrivata alle 9 di questa mattina. Il giovane, italiano, risiede in via Saint Denis. I militari lo hanno trovato all'interno dell'abitazione di shock. Il cadavere del padre era in camera da letto.