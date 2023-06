Giovane trovato morto in casa, un uomo si barrica all'interno dell'abitazione: ipotesi omicidio nel Piacentino

Nel tardo pomeriggo di oggi a Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza, un giovane è morto in circostanze non ancora chiarite. Si tratterebbe di un ventenne che potrebbe essere stato ucciso con un colpo di pistola all'interno di una abitazione. Il decesso del giovane è stato accertato dal 118, mentre all'interno della casa si trova ora barricato un uomo. Sul posto ci sono i carabinieri del comando provinciale di Piacenza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO