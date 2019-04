Raggi contestata a Roma mentre parla sul palco dell'Anpi

contestata alla manifestazione dell'. Applausi ma ancheper la sindaca, salita sul palco dell'Associazione nazionale partigiani italiani a Porta San Paolo per intervenire sulIl presidente dell'Anpi Fabrizio De Sanctis ha presentato così Raggi sul palco: «È molto importante la presenza qui della sindaca che rappresenta le istituzioni nate dalla Resistenza». Oltre agli applausi diversi manifestanti hanno contestato la prima cittadina dicendo «buffona» o «i luoghi delle donne non si toccano» in riferimento alla controversia sulla Casa Internazionale delle donne con il Comune.«A tutti buon 25 aprile, a tutti», ha detto la sindaca ricordando coloro che «hanno dato la vita perché noi potessimo esprimere le nostre idee, come alcuni di voi - ha aggiunto rivolgendosi ai contestatori - stanno facendo». Quando la sindaca ha lasciato la piazza, un uomo le ha gridato: «Devi sgomberare Casapound». Un'altra cittadina è intervenuta invece in difesa della sindaca affermando: «Lo ha chiesto lo sgombero, ma non lo autorizzano. Ignorante!».