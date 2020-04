25 aprile, Raggi a Porta San Paolo (con l'effetto assembramento)

C'era mezza Anpi romana, stamattina, a Porta San Paolo, per la cerimonia con il sindaco, Virginia Raggi. E, soprattutto, c'erano molti giornalisti, per raccogliere una dichiarazione del primo cittadino in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, eccezionalmente ammesse su indicazione del Viminale ma «con modalità di distanziamento interpersonale compatibili con la situazione emergenziale». Il risultato è stato opposto rispetto agli auspici, ovvero con un effetto assembramento che si sarebbe dovuto evitare.

Ultimo aggiornamento: 14:05

