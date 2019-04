Sindaco leghista a Roma? Raggi a Salvini: «Matteo magna tranquillo»

Matte’ ma che ce sei cascato? Se vede che nun conosci i romani. Te stavamo a cojona’. #MatteMagnaSereno. Nun t’ha chiamato nessuno pic.twitter.com/CTULbcxwf7 — Giuliano Pacetti (@PacettiGiuliano) 11 aprile 2019

Giovedì 11 Aprile 2019, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA