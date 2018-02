Giovedì 22 Febbraio 2018, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2018 18:22

Avevaper riscaldarsi e, scoperto dal suo datore di lavoro, è stato aggredito, legato e colpito a bastonate, riportandoin tutto il corpo. Vittima della feroce aggressione è un operaio rumeno di un'azienda agricola di, di proprietà di. L'uomo,a Vittoria, è stato fermato dalla polizia e si trova attualmente ai domiciliari.I fatti risalgono alle ore precedenti lo scorso 15 febbraio: a denunciarli la stessa vittima, che insieme ad un connazionale stava cercando di appropriarsi della bombola di gas ma è stato scoperto da Dezio, che è riuscito a colpire conuno dei dipendenti, prima di sparare alcuniper terrorizzarlo. I due rumeni, a questo punto, erano riusciti a darsi alla fuga, vagando per ore e rifugiandosi in un casolare abbandonato. La mattina seguente Dezio, seguendo insieme ad un collaboratore un altro, era riuscito a scovarli; dopo averli costretti a tornare nei capannoni dell'azienda agricola dove molti dipendenti vivevano, l'imprenditore e consigliere comunale haalle mani e ai piedi il rumeno che aveva rubato la bombola, appendendolo a unae picchiandolo selvaggiamente con un bastone.Pur senza specificare le modalità, agli inquirenti Dezio «in modo spavaldo ha ammesso di aver picchiato i romeni sorpresi a rubare una bombola di gas». L'uomo, posto agli, è accusato di lesioni gravi, sequestro di persona e irregolarità sul porto d'armi. Insieme a lui sono stati denunciati due parenti e il collaboratore che lo aveva aiutato a mettersi sulle tracce degli operai che voleva punire. Antonino Ciavola, dirigente della Squadra Mobile di Ragusa, lo ha definito «un soggetto pericoloso». L'azienda di Dezio, in passato, era stata oggetto di indagini riguardanti lo sfruttamento della manodopera e del caporalato.