Ragusa, prof ha un malore e muore in classe: «Non sto bene, datemi acqua». Studenti sotto choc

Un professore di 50 anni, Giuseppe Lo Magno, è morto sotto gli occhi dei propri studenti in un liceo di Vittoria, in provincia di Ragusa. Il docente ha avuto un malore mentre si trovava in classe al liceo Giuseppe Mazzini del paese nel ragusano, si è accasciato ed è morto davanti ai suoi ragazzi.

«Non sto bene, datemi un bicchiere d'acqua», avrebbe detto Lo Magno, durante le lezioni, per poi accasciarsi a terra in fin di vita, scrivono i siti locali ripresi da SkyTg24. Inutile l'intervento dei sanitari del 118: i medici hanno tentato invano di rianimare il professore ma non c'è stato niente da fare. Sotto choc gli studenti, che hanno visto il docente morire davanti ai loro occhi.

Ultimo aggiornamento: 16:33

