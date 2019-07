Rai, i giornalisti idonei del concorso 2015: il Tar ci dà ragione, l'azienda rispetti la graduatoria

Mercoledì 17 Luglio 2019, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2019 22:50

I giornalisti riconosciuti idonei dalla Rai nel concorso 2015 hanno il diritto di accedere agli atti della selezione e di conoscere l’elenco di tutti i colleghi assunti dall’azienda a partire dal 2013 al fine di verificare quante nuove assunzioni siano state effettuate dalla tv pubblica senza attingere alle graduatorie del 2013 e 2015. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con due sentenze pubblicate il 15 luglio, che condannano la Rai a dare accesso agli atti richiesti dagli idonei 2015 e al pagamento delle spese legali.«Le decisioni dei giudici amministrativi rappresentano un importante passo in avanti sulla via del rispetto delle regole e della trasparenza», commenta il Comitato per l’informazione pubblica, fondato da cento giornalisti risultati idonei nel concorso 2015 assistiti dall’avvocato Vincenzo Iacovino. «Riconoscendo le ragioni degli idonei 2015, il Tar del Lazio ha demolito l’azione ostruzionistica e le fondamenta della linea di chiusura della Rai nei confronti delle richieste di accesso agli atti e di scorrimento di quella graduatoria», continua la nota. Secondo la Rai, sostiene ancora il Comitato, la graduatoria del 2015 è scaduta nell’ottobre 2018 e ciò è bastato per giustificare il diniego al richiesto accesso agli atti, e contemporaneamente a decidere, con delibera del cda, di assumere 93 giornalisti professionisti con un nuovo concorso ancora da bandire.Ma il Tar del Lazio, accogliendo le istanze e gli argomenti a sostegno, ha smontato questa interpretazione, afferma ancora il comitato, «in quanto le previsioni del bando della selezione che limitavano a tre anni dalla sua pubblicazione la validità della graduatoria sono state soppiantate dalla previsione specifica di cui all’art. 1 comma 1096 della Legge di bilancio 2018’. Un richiamo davvero essenziale».I giudici amministrativi hanno sottolineato che la Legge di bilancio 2018, liberando la Rai dai rigori della spending review, «ha l’effetto di conformare l’azione della concessionaria del pubblico servizio in sede di assunzione di giornalisti professionisti, in quanto impone di attingere "in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei" in un’ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine».Il comitato nell’esprimere soddisfazione per il risultato conclude: «La doppia vittoria ottenuta davanti al Tar rafforza l’impegno degli idonei 2015 affinché l’azienda proceda allo scorrimento della graduatoria, come già fatto per gli idonei del 2013, evitando di indire un nuovo costoso concorso o, peggio ancora, di perseguire soluzioni opache per il reperimento di nuove risorse giornalistiche già disponibili. Il tutto nel superiore interesse di soddisfare il bisogno di rafforzare le redazioni, ormai riconosciuto e certificato anche dal cda dell’azienda e stimato in circa 100 giornalisti da assumere a breve. Numeri che potrebbero salire se si tiene conto degli esodi, stimati in oltre 200 unità, e di quanti in Rai esercitano la professione giornalistica senza avere i titoli richiesti dalla legge, come sancito dal ministero della Giustizia in una nota ufficiale».I giornalisti del comitato precisano infine che «hanno già diffidato la Rai affinché rimuova i soggetti che esercitano la professione giornalistica in assenza di titoli e in spregio alla legge professionale; si astenga dal bandire nuovi concorsi; proceda ad assumere i giornalisti idonei del concorso del 2015 facendo scorrere la graduatoria. Il tutto con riserva di adire le competenti autorità giudiziarie civili, penali e contabili tramite l’avvocato Vincenzo Iacovino, che ha già ricevuto il mandato ed è pronto a depositare denunce e ricorsi per accertare diritti illegittimamente negati ed ogni eventuale responsabilità anche di carattere personale».