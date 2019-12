Belluno, nel dirupo con l'auto per 30 metri: miracolati due tecnici di Raiway

Oggi a mezzogiorno i vigili del fuoco del distaccamento di Agordo sono intervenuti in località Cavarzan a Cencenighe Agordino (Belluno) per un’auto nel dirupo. Miracolati due tecnici manutentori dei ripetitori Rai, che sono precipitati su una Opel Mokka della ditta per circa 30 metri. Una discesa da paura, al termine della quale la vettura con le due persone a bordo è stata bloccata provvidenzialmente da un albero. Feriti entrambi gli occupanti, ma non in modo grave, portati in salvo dai vigili del fuoco: si tratta di due uomini, uno di Padova, l’altro di Mogliano.



I due operatori tecnici dipendenti della Rai Way di Mestre stavano salendo su una strada silvo-pastorale a monte di Cencenighe, dopo essersi immessi da una comunale. Un percorso che erano autorizzati a fare, perché avrebbero dovuto sistemare dei ripetitori che si potevano raggiungere solo da lì. All'improvviso, complice la strada stretta e ghiacciata, hanno perso il controllo della Opel Mokka e sono finiti fuori strada. Dentro l'abitacolo hanno fatto circa una trentina di metri in giù, rallentati fortunatamente dalle radici degli alberi e fermati alla fine dalla pianta che ha evitato un'ulteriore discesa verso il dirupo. I vigili del fuoco del distaccamento di Agordo sono arrivati sul posto, dopo l'allarme lanciato da uno dei due tecnici, che non sembrava in un primo momento ferito. Il compagno invece aveva testa e fronte insanguinate e si temeva il peggio. I pompieri lo hanno trasportato per un chilometro, con un fuoristrada, fino alla comunale dove ad attenderlo c'era l'ambulanza che lo portato al pronto soccorso. Poco dopo anche l'altro collega ha avuto bisogno delle cure mediche. Ultimo aggiornamento: 22:45