Martedì 26 Marzo 2019, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha appena detto sì alla cittadinanza per mio? Io non ne so ancora niente, se fosse così sarei contentissimo, e sarà contento anche mio figlio Rami, che è qui con me, ha una faccia felice ed è contentissimo». Il padre di Rami, Kaled Shehata, ha appreso in diretta dalla trasmissione di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora' la notizia della cittadinanza concessa dal vicepremier Salvini al figlio.Rami invece ha commentato così la notizia: “sono contento, ringrazio Matteo Salvini e Luigi di Maio”. Signor Sheket, sembrava ci potesse essere qualche problema per qualche parente stretto di Rami avrebbe avuto dei precedenti penali. E' corretto? “No, non tutta la mia famiglia è pulita - ha detto a Un Giorno da Pecora - non abbiamo nessun problema da questo punto di vista”. E' vero che incontrerà Salvini? “Si, voglio vederlo e salutarlo, domani andrò a Roma con Rami per incontrarlo.