Ranitidina, sui social diffuse false liste di farmaci. L'Aifa: consultate solo nostro portale

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Una lista fake di farmaci a base di. «Nelle ultime ore sui social network si stanno diffondendo liste di farmaci che nulla hanno a che vedere con quelle oggetto dei provvedimenti restrittivi disposti nei giorni scorsi che riguardano esclusivamente farmaci contenenti ranitidina».A mettere in guardia è l'(Aifa), in seguito alle notizie relative al blocco e al ritiro di alcuni lotti di medicinali per disturbi gastrointestinali. Gli esperti dell'ente regolatorio raccomandano di «consultare esclusivamente le informazioni pubblicate sul portale» web dell' Aifa, dove sono pubblicati anche gli elenchi dei lotti dei farmaci contenenti ranitidina interessati dal ritiro e di quelli interessati dal divieto di utilizzo. «Ogni altro elenco difforme da quelli su indicati - si precisa - non è da considerarsi attendibile».