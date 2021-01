Rapina al supermercato: feriti due dipendenti. Bottino da 40 mila euro

Una violenta rapina si è consumata questa sera poco prima l’orario di chiusura al supermercato “Sì con Te” di via Trieste a Giulianova. Stando ad una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, dal momento che le forze dell’ordine sono ancora sul posto per ascoltare i testimoni e cercare di ricostruire la vicenda, due uomini con il viso coperto ed una pistola in pugno hanno intimato e minacciato il cassiere di farsi consegnare l’incasso.

Poi non è chiaro cosa sia successo, sembrerebbe che il direttore e il dipendente abbiano cercato di far desistere i due malintenzionati. Loro invece sono diventati violenti ed hanno malmenato e colpito sul volto con il calcio della pistola ferendo seriamente direttore e cassiere che sono dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Poi i due sono scappati facendo perdere le loro tracce con circa 40mila euro. Sul posto un’ambulanza del 118 di Giulianova e i Carabinieri della locale stazione. Stando sempre ad alcune indiscrezioni e ladri avrebbero un marcato accento stranieri riconducibile all’Europa dell’est.

Ultimo aggiornamento: 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA