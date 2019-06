Pescara, assalto armato alla tabaccheria: ferita la titolare

Mercoledì 26 Giugno 2019, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 09:45

Rapina a mano armata, ieri sera, a Pescara in una tabaccheria di via San Marco, nel quartiere San Donato. Portato via l'incasso della giornata, contenuto in una borsa. Il colpo è stato messo a segno proprio mentre i due titolari, moglie e marito, si stavano accingendo a chiudere l'attività. Mentre il marito era intento ad abbassare la saracinesca del negozio, un uomo con il casco in testa e armato di una pistola, quasi certamente giocattolo, si è avvicinato alla donna, strappandole la borsa con l'incasso.Come la tabaccaia ha provato a reagire per non farsi rapinare, l'ha colpita con l'arma alla testa per poi darsi alla fuga. Testimoni l'hanno visto fuggire in sella ad uno scooter, su cui ad attenderlo vi era un complice. Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia: squadra volante e squadra mobile, che ora si stanno occupando delle indagini per risalire ai due rapinatori. La titolare della tabaccheria, ferita, è stata portata per essere medicata al pronto soccorso.