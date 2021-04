Rapina a Cuneo, il gioielliere: «Ero faccia a faccia con i banditi, ho dovuto scegliere tra la mia vita e la loro»

«Non provo niente. Mi spiace sia successo un fatto così, è molto brutto, ma o io o loro. Ero nel retrobottega e loro sono entrati, mia moglie era al bancone e ha urlato. Mi sono precipitato lì e sono arrivato vicino alla cassa, dove tengo la pistola (che ha preso dopo la rapina del 2011 quando venne brutalmente picchiato con la sua famiglia dai rapinatori, ndr). Con la mano sinistra ho aperto la cassa, dove c'era la mia pistola e in un attimo ci siamo trovati io e i rapinatori faccia a faccia con le pistole. A quel punto era o io o loro». A parlare, sentito dal Tg1, è Mario Roggero, il gioiellere di Grinzane Cavour che ieri ha reagito ad un tentativo di rapina uccidendo due banditi e ferendone un terzo.

Rapina a Cuneo, catturato il terzo bandito, è ferito: i due complici uccisi dal gioielliere

Pistola finta

Stando alle indagini era finta la pistola utilizzata dai banditi che ieri sera hanno fatto irruzione nella gioielleria scatenando la reazione del gioielliere. Sulla base della prima ricostruzione del fatto, i tre - armati di un coltello e della pistola poi risultata finta, priva del tappino rosso - avrebbero minacciato di morte Roggero, la moglie e la figlia, una colpita da un pugno e l'altra immobilizzata con fascette da elettricista, facendosi in tal modo consegnare numerosi gioielli. Al tentativo di appropriarsi anche del denaro in cassa, il titolare ha reagito sparando con la pistola legittimamente detenuta. «Gli approfondimenti investigativi proseguono al fine di chiarire l'esatta dinamica degli eventi dando il massimo delle garanzie di partecipazione alle indagini a tutte le parti coinvolte». Lo sottolinea in una nota ad Adnkronos il procuratore di Asti, Alberto Perduca, che coordina le indagini sulla tentata rapina, ieri, ai danni di una gioielleria di Grinzane Cavour, nel cuneese, che si è conclusa con la morte di due rapinatori, rinvenuti cadaveri ad alcuni metri dal negozio. Intanto, sono stati ascoltati da pm e carabinieri il gioielliere, la moglie e la figlia insieme ai testimoni dell'accaduto mentre sono in corso di acquisizione le immagini delle videocamere funzionanti nell'area. Nelle prossime ore verrà dato incarico di consulenza autoptica e balistica.

Il post della figlia su Facebook

«Ieri la mia famiglia è stata coinvolta in un evento molto spiacevole. Il gioielliere di Gallo Grinzane che ha ucciso due rapinatori su tre per legittima difesa è mio padre. Nella difficoltà voglio rimanere aperta e fiduciosa, lucida e forte». Lo scrive in un lungo post su Facebook Silvia Roggero, una delle quattro figlie del gioielliere che ieri ha reagito a un tentativo di rapina. In un altro post la donna dice di avere «piena fiducia nella giustizia» e ringrazia «le persone che dai balconi hanno applaudito mio papà che ha difeso coraggiosamente mia mamma e mia sorella di fronte a un'arma da fuoco puntata con minacce di morte e di aggressione!».

I messaggi di solidarietà dalla Lega a Fratelli d'Italia

Numerosi sono i messaggi di solidarietà che in queste ore stanno arrivando al gioielliere, che vive ad Alba, sui social, tra cui quello del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. «Massima solidarietà al gioielliere di Cuneo che ha difeso la sua attività lavorativa dopo che, secondo una ricostruzione, i malviventi avrebbero puntato le pistole contro i componenti della sua famiglia. La difesa è sempre legittima!». Ma il post di sostegno è arrivato anche dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Alba, Marco Marcarino (Lega) ha lanciato l'hashtag #iostoconroggero. «Fare il processo a chi è vittima non è nelle corde mie e della Lega: #iostoconroggero semplicemente perché la legalità va tutelata, non svenduta sull'altare del buonismo», a lui si aggiunge anche il presidente del gruppo della Lega a Palazzo Lascaris, Alberto Preioni «Come partito che ha fortemente voluto una legge che chiarisse in maniera definitiva il principio di una difesa che deve essere sempre legittima - aggiunge Preioni - esprimiamo la nostra vicinanza al gioielliere e alla sua famiglia. E anzi auspichiamo che proprio grazie ai nuovi strumenti normativi introdotti dalla Lega questa vicenda non abbia per lui ulteriori strascichi giudiziari. Parliamo di un uomo che aveva già subito una selvaggia rapina e che di fronte a un nuovo assalto al suo negozio è intervenuto per difendere la sua incolumità e quella dei suoi cari».

