Rapina al furgone carico di sigarette: 140mila euro il bottino

LEGGI ANCHE

Rapina a un furgone carico di sigarette, affiancato e fermato da un commando di quattro persone armate e a volto coperto lungo la statale 647 "Bifernina", al bivio di Guglionesi, in provincia di Campobasso. I quattro hanno intimato all'autista di fermarsi, lo hanno costretto a scendere e, minacciandolo con pistole, lo hanno fatto salire su un loro mezzo.Intanto un componente della banda conduceva qualche metro più avanti il furgone che è stato poi completamente svuotato: 697 kg di merce, perlopiù tabacchi, per un valore commerciale di 140 mila euro. Una volta caricato tutto sul loro veicolo, i rapinatori hanno fatto scendere l'autista abbandonandolo in mezzo alla strada e sono fuggiti. Subito è scattato il piano antirapina, con l'intervento di Polizia e Carabinieri. Le indagini sono condotte dal dirigente del Commissariato di Polizia di Termoli, Vincenzo Sullo. Agenti e militari sono impegnati in posti di blocco e controlli del territorio.