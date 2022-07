Rapina in banca da film: assalto al portavalori e fuga con il maxi-bottino

Rapina da film oggi 18 luglio alle 8,30 alla filiale del Credito Cooperativo di via Lovati a Reschigliano di Campodarsego (Padova). Due banditi arrivati nel piazzale della banca hanno atteso che giungesse il furgone portavalori per consegnare il denaro in contante. Non appena una delle due guardie giurate è uscita per la consegna è stata avvicinata da uno sconosciuto armato di pistola e con il volto travisato che gli ha intimato di consegnare tutto quello che aveva. Non contento l'ha obbligato ad aprire il furgone dal quale sono state asportate ulteriori buste con soldi destinati ad altri istituti di credito.

BANDITI IN FUGA COL MAXI BOTTINO

Il bottino è ingente, i banditi hanno fatto perdere le proprie tracce. Indagini a tutto campo. Sicuramente chi è entrato in azione oggi a Reschigliano ha preparato l'azione nei minimi dettagli. Non è stato esploso alcun colpo d'arma da fuoco, le guardie sotto choc per la drammatica avventura. Dalle immagini della videosorveglianza il colpo è durato massimo venti secondi.