Rapina alle poste: bandito in maschera da carnevale prende in ostaggio clienti e dipendenti

Martedì 15 Ottobre 2019, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 16:12

I clienti delle Poste Centocelle , per qualche secondo, hanno creduto che si trattasse di un cliente un po' bizzarro: con una maschera da carnevale sul volto. Invece, si è trattato di un rapinatore. In un attimo l'individuo mascherato ha estratto un grosso revolver ed ha avvicinato clienti e dipendenti mettendo a segno il colpo.La rapina alle Poste si è verificata, oggi alle 11.40, a Roma in viale della Primavera dove, appunto, si trova il grande ufficio postale con più vetrate che si affacciano sulla strada. Il bandito ha minacciato un dipendente ed ha afferrato delle banconote. Da verificare l'entità del bottino. Sul posto è arrivata la polizia. Il rapinatore ha fatto perdere le tracce.