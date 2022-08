Sperava di ottenere una maxi cifra, si è ritrovato con un pugno di mosche in mano. Ha tentato di vendere gli orologi di lusso del padre a due uomini conosciuti in un locale alcuni giorni prima. Una volta arrivato all'appuntamento per concludere l'affare, uno dei due gli ha strappato il borsello che teneva in mano con dentro un 'tesoretto' da circa 200 mila euro. È accaduto ieri sera attorno alle 22 a Milano, in via Ettore Ponti, zona Barona.

La rapina a Milano

La vittima è un ventenne milanese che, a suo dire, si era messo d'accordo con i due, di etnia sinti e che aveva incontrato qualche giorno fa in un bar, per vendere 5 orologi di valore del padre (non si sa se a sua insaputa o meno). Ma quando si è presentato per consegnarli e per ritirare il denaro è stato scippato. I due sono poi fuggiti in auto con la piccola borsa con dentro 2 Rolex Daytona Submariner, 1 Rolex Daytona in acciaio e ceramica e 1 Audemars Piguet.

Il furto a una turista

Qualche minuto prima in via Spiga all'angolo con via Manzoni, in pieno quadrilatero della moda, a una turista australiana di 27 anni è stato strappato di mano il cellulare da un uomo, secondo la sua stessa descrizione, di origini nordafricane che poi si è dileguato. Infine, attorno alle 4 di stamane, due egiziani e un tunisino tra i 20 e i 24 anni sono stati arrestati per aver strappato la collanina in oro a un ventenne.