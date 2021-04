Monza, 61enne tenta di rapinare un negozio ma la dipendente è la moglie di un carabiniere: arrestato

«Ho una bomba non avvisare nessuno». Con questo messaggio scritto su un foglio di carta si è presentato un uomo in un compro oro di Cesano Moderno, in provincia di Monza. Il 61enne nell'intento di effettuare una rapina si è presentato all'interno del negozio indossando un simulacro di ordigni artigianali credendo di aver ideato un piano infallibile. Non aveva fatto i conti però con l'impiegata che si sarebbe trovato di fronte. La donna, moglie di un carabiniere, ha avuto la prontezza di riflessi di accucciarsi sotto il bancone e con sangue freddo ha fatto scattare l'anti rapina, poi ha bloccato il rapinatore nel locale e ha chiamato il marito facendogli capire quanto stava accadendo, parlando con il malvivente.

Immediato l'intervento dei carabinieri

Immediato è stato l’intervento sul posto dei militari della Stazione di Seveso – tra cui il marito della dipendente - e della Tenenza di Cesano Maderno. Gli operanti dall’esterno del negozio, separati dal sistema di bloccaggio della porta di ingresso, hanno iniziato una delicata trattativa con il rapinatore contemporaneamente chiedendo alla centrale operativa l’attivazione del “negoziatore”. Il ladro, ha provato a resistere, anche puntando una pistola – carica e perfettamente funzionante con matricola abrasa – nella direzione dei militari: ma all’apertura della porta blindata si è arreso ed è stato bloccato. In manette è quindi finito un 61enne italiano, pregiudicato, senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione nel camper in cui viveva, ha permesso di rinvenire ulteriori 22 proiettili nella sua disponibilità. Al termine delle formalità di rito è stato portato presso il carcere di Monza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.