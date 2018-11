Pesaro rapina Trony, assalto al portavalori: sparatoria in strada, un ferito

Lunedì 26 Novembre 2018, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 26-11-2018 16:50

Paura e giallo a Pesaro, dove poco prima delle 13 si è verificata una vera e propria sparatoria in strada.E' accaduto davanti al Trony di via Gagarin, in zona Torraccia e per ora non sono chiari i termini dell'accaduto. Sul posto stanno convergendo le forze dell'ordine, ci sarebbe un camioncino crivellato di proiettili.Il furgone è un portavalori che, dalle prime notizie, andava a prelevare l'incasso di Trony. Circa 20mila euro in contanti, una somma dovuta al weekend del Black Friday. Il commando sarebbe entrato in azione quando l'addetto alla cassa continua aveva però già messo nel furgone il denaro prelevato. Al rifiuto di aprire e consegnare loro i soldi, uno dei banditi ha preso a mazzate il furgone, poi i colpi di arma da fuoco, almeno quattro. Il vigilante è rimasto ferito ma in modo non grave. Istituiti posti di blocco in tutta la zona.