Ruba a un'anziana le carte di credito e fa shopping: arrestata 19enne Rom

Una ragazza di 19 anni di origini rom è stata arrestata dalla Polizia a Roma: lo scorso dicembre aveva rapinato una donna di 81 anni, in via Caio Canuleio (zona Tuscolano) e usato le sue carte di credito in tre diverse banche. Dopo aver avvicinato la donna anziana chiedendole dei soldi, l'aveva strattonata facendola cadere per terra e rubandole il portafogli dalle mani.



La donna dopo aver preso le carte di credito ha immediatamente effettuato tre prelievi in tre diversi istituti di credito. È poi andata in un negozio di via Tuscolana per acquistare due telefoni cellulari sempre utilizzando la carta rubata. Gli investigatori del commissariato Tuscolano della Polizia di Stato, analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate su via Caio Canuleio, hanno trovato le immagini della rapina.



Dopo aver controllato gli estratti conti della carta di credito, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nelle vicinanze dei bancomat, ricostruendo così le mosse della rapinatrice. L'identificazione della donna è stata effettuata dal Gabinetto interregionale della Polizia Scientifica di Roma, che ha comparato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza con le foto di donne pregiudicate per reati simili. A conclusione delle indagini H.K. di 19 anni è stata arrestata per rapina e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Mercoledì 17 Aprile 2019, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 19:30

