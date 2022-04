Genzano, rapina in villa: i ladri narcotizzano una coppia. Portata via anche l’auto

Ladri narcotizzano una coppia di coniugi, svaligiano la casa e portano via anche l’auto. Nella notte tra venerdì e sabato, malviventi hanno fatto irruzione in una villa a tre piani, in via Achille Grandi, a Genzano, razziando tutto quel che potevano: oggetti d’oro, denaro in contanti e anche l’Alfa 159, trovata parcheggiata nel giardino della porzione di bifamiliare. Il risveglio per i proprietari è stato amarissimo. Stanze a soqquadro,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati