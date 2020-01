Assalto in villa: 3 donne sorprese a cena, legate e picchiate. I banditi scappati urlando «Allah Akbar»

Rapina nella villa di una, a all'ora di cena ieri aHanno fatto irruzione in quattro, incappucciati e gridando: "Polizia" e se ne sono andati urlando. Queste le uniche parole pronunciate dai banditi che hanno sorpresomadre di 90 anni, figlia di 60 e badante di 43 che sono state legate alle sedie. Le più giovani ancheL'irruzione è avvenuta inverso le 19.30. A dare l'allarme alcune amiche della sessantenne, l'ex albergatrice, attese alle 20 per la solita serata di burraco. Sono state loro a chiamare il 113 quando, hanno suonato ripetutamente al campanello e non ottenendo risposta cercando di capire cosa fosse successo, hanno visto la sessantenne a terra vicino alla porta. I quattro sconosciuti sono fuggiti con denaro e gioielli.