Rapina in villa a Lanciano, ore contate per la banda: in un video i volti dei rapinatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 25 Settembre 2018, 07:23 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 08:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono due i delinquenti incappucciati con la felpa e col volto travisato. Si intravedono i loro volti, quel tanto che basta per fornire una traccia agli investigatori. I due banditi, su quattro, che hanno assaltato la villa di Carlo Martelli, chirurgo in pensione, e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, feriti brutalmente, hanno fatto un prelievo con la carta di credito l'altra mattina all'alba allo sportello bancomat dell'Ubi banca di via per Fossacesia, a Lanciano. Sarebbe l'unico bancomat che avrebbero potuto...