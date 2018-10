Rapina in villa a Lecce, proprietario e gli anziani genitori legati in casa: caccia ai 3 ladri

Ancora una rapina in villa: questa volta a Monteroni, provincia di Lecce. Due persone armate e con i volti coperti da passamontagna hanno atteso dietro una siepe il rientro a casa del proprietario e dopo essersi fatti aprire la porta hanno legato per i polsi l'uomo e i due anziani genitori con cui vive per perquisire e depredare la casa.LEGGI ANCHE Massacro nella villa, ordine di arresto per il capo della gang dei romeni La vittima, l'avvocato Luca Centonze è stato tenuto sotto sequestro con i genitori ultra settantenni il tempo necessario ai rapinatori per impadronirsi di denaro e gioielli e di due telefonini che i tre avevano indosso o che erano in casa. Dopo aver messo a soqquadro le stanze dell'abitazione, forse alla ricerca di una cassaforte, sono fuggiti a bordo di un'auto guidata probabilmente da un terzo complice. Le vittime della rapina, dopo essere riuscite a liberarsi, hanno chiamato i carabinieri che indagano sull'accaduto.