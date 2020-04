Coronavirus: più rapine in farmacie e tabaccai, ennesimo colpo a mano armata del bandito solitario

Ultimo aggiornamento: 22:48

Continua l’impennata di rapine alle farmacie e ai tabaccai anche per il fatto che sono attività non toccate dai divieti per bloccare il. Ed ecco che i criminali, quasi quotidianamente, assaltano questo tipo di negozi. Stasera un colpo a mano armata si è registrato in via Enrico Giglioli a Torre Maura, al Casilino. Verso le 19, mentre la gente era in fila con le mascherina, è avanzato quello che sembrava un cliente: anche lui portava le protezioni sanitarie ma era anche armato di una pistola semiautomatica. L’individuo ha fatto irruzione e con l’arma ha minacciato di morte i farmacisti ottenendo così il contante. E’ fuggito con quasi 2000 euro, l’incasso di una giornata. Al momento della rapina, in farmacia c’erano alcuni clienti che sono rimasti impietriti dalla paura. Non si registrano feriti. E’ la polizia ad essere intervenuta nel giro di pochi minuti.Banditi che agiscono con la mascherina hanno colpito in varie quartieri romani. Qualche giorno fa, un pistolero solitario ha seminato il panico in una tabaccheria di via Ozanam, al Portuense. Vari i colpi nelle farmacie del Prenestino e del Casilino. A San Basilio, invece, hanno colpito due individui che mirano agli esercizi che vendono generi alimentari. A Tor Bella Monaca, due rapinatori hanno colpito più volte. Anche gli assicuratori hanno notato un drastico calo di incidenti stradali dovuto al blocco per il virus ma un aumento di richieste di risarcimenti danni proprio da farmacie e tabaccai. Le pattuglie di polizia e carabinieri presidiano i quartieri ed in qualche caso, come a Tor Bella Monaca, sono riusciti ad arrestare una coppia di banditi che agivano con le mascherine e le pistole.