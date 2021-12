Ravanusa, Selene e Giuseppe morti insieme: li hanno trovati seduti sul divano

Nell'appartamento di Calogero Carmina, sessant'anni, ci sono ancora frammenti di vita quotidiana: i telefoni, i documenti, gli abiti. I vigili del fuoco, che instancabilmente ma anche con estrema professionalità stanno scavando tra le macerie di via Trilussa, a Ravanusa, si aspettavano di trovare in quel punto non solo il cadavere di Calogero Carmina, ma anche quello del figlio Giuseppe, 33 anni, imbianchino. Invece non ci sono. Mancano solo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati