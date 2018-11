«Vattene sporca negra», bambina di 11 anni spintonata e insultata nella scuola anti-bullismo

Sabato 17 Novembre 2018, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 17-11-2018 14:49

Un terribile presunto caso di razzismo in Toscana, precisamente a Poggibonsi, nel senese, dove una ragazzina di 11 anni di colore è stata spintonata e insultata con insulti a sfondo razziale da due compagni di scuola più grandi di lei. È successo in una scuola media alcuni giorni fa: la madre della bimba ha portato la figlia al Pronto Soccorso, dove li medico le ha riscontrato un trauma giudicato guaribile in sette giorni.A spronare la ragazzina a raccontare tutto alla madre sarebbero state due compagne di classe. Lo racconta oggi il quotidiano La Nazione: la madre della bambina ha presentato denuncia ai carabinieri. Al momento dell'ingresso a scuola la undicenne, che frequenta la prima media, è stata spintonata e insultata da due ragazzini di terza media, che le avrebbero detto «vattene via brutta e sporca negra».La scuola teatro della vicenda è tra l'altro uno degli istituti che lavora maggiormente sull'integrazione e contro il bullismo. «È un fatto increscioso che ci ha sorpreso e ci preoccupa moltissimo», ha detto a La Nazione la preside Manuela Becattelli. «Siamo solidali con la ragazzina e con la famiglia - ha aggiunto la preside - e stiamo già collaborando con gli inquirenti per la ricostruzione dell'accaduto e chiaramente siamo pienamente disponibili. Ma non solo, la scuola ha una funzione educativa. La prima risposta dunque è quella di far riflettere gli studenti sul tema del razzismo».