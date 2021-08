Rc auto, prezzi in risalita in tutta Italia

Ttrend di risalita per i premi medi Rc auto, dopop il record minimo raggiungo a maggio scorso. Secondo l'osservatorio di Facile.it, a luglio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote sono stati richiesta, in media, 457,04 euro. Lo 0,2% in più rispetto a giugno scorso, i premi risultano comunque nettamente inferiori (-12,6%) rispetto ad un anno fa.

Il dato emerge dall'analisi di oltre 9.100.000 preventivi e relative quotazioni raccolte nel corso dell'ultimo anno. «Con il ritorno alla normalità - spiega Diego Palano, general manager di Facile.it - in termini di mobilità e l'incremento del numero di veicoli in circolazione e con esso quello dei sinistri, era prevedibile un aggiustamento al rialzo; resta solo da capire quanto sarà veloce l'adeguamento».

Confrontando il costo medio Rc auto di luglio 2021 con quello di luglio 2020, emerge un altro dato interessante: il calo dei prezzi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutto il Paese. A guidare la classifica dei cali più consistenti è il Piemonte, dove i valori medi sono scesi del 17,98% rispetto allo stesso mese del 2020. Seguono nella graduatoria, la Lombardia, che ha registrato una diminuzione della tariffa media pari al 16,39% e, staccata per un soffio, la Liguria, dove il premio medio Rc auto è calato del 16,38%. All'ultimo posto la Basilicata, che ha registrato un calo delle tariffe medie pari al 4,82%, mentre la Campania si conferma la regione più cara con una spesa di 839,39 euro, l'83,6% in più rispetto alla media nazionale.