Rebibbia, detenuta lancia i due figli dalle scale: neonato muore, grave bimbo di 2 anni

Sopralluogo pm. Il procuratore aggiunto Maria Monteleone, coordinatore del pool dei magistrati che si occupa dei reati sui minori, si è recata nel penitenziario di Rebibbia per svolgere un sopralluogo dopo che una detenuta di nazionalità tedesca ha ucciso uno dei suoi figli e ferito l'altro in modo grave. Sul quanto avvenuto si avvierà una indagine per omicidio e tentato omicidio. La donna avrebbe lanciato i piccoli dalle scale della sezione nido di Rebibbia. Il bimbo ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Martedì 18 Settembre 2018, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 14:33

Orrore nel carcere capitolino di. Una detenuta ha tentato di uccidere i suoi due figli lanciandoli giù dalle scale: uno è morto, l'altro è ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Lo si apprende dal presidente della Consulta penitenziaria e responsabile della Casa di Leda, Lillo Di Mauro. «Il fatto sarebbe accaduto - ha spiegato - all'interno della sezione nido, dove sono ospitati bimbi fino a tre anni».La donna di origini tedesche, con problemi psichici, passeggiando nell'area verde, avrebbe gettato dalle scale il figlio più piccolo di pochi mesi e avrebbe ripetuto il gesto contro il più grande di 3 anni che è stato trasportato d'urgenza in ospedale e sarebbe in pericolo di vita. Nel dettaglio, come cita una fonte Uspp, Sindacato polizia penitenziaria, il più piccolo nella carrozzina sarebbe stato spinto per primo dalle scale, il più grande che la donna teneva per mano è stato spinto subito dopo. In mattinata la donna avrebbe dovuto avere un colloquio con i suoi parenti.