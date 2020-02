Reddito di cittadinanza, sfasciò le Poste: non ne aveva diritto, deve restituire 4.469 euro

Lo scorso 7 gennaio aveva sfasciato l'ufficio postale di Piove di Sacco (in provincia di Padova) perchè non gli era ancora arrivato il reddito di cittadinanza del mese. In realtà il marocchino 39enne non ne aveva diritto. E adesso, dopo che per altre due volte ha creato scompiglio in paese, la Guardia di Finanza gli ha presentato il conto: dovrà restituire 4.469 euro perchè da aprile dello scorso anno percepiva indebitamente l'indennità d 496 euro al mese. Lo straniero aveva dichiarato il falso asserendo di avere una residenza e invece era un senza fissa dimora. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia.

LEGGI ANCHE --> Il reddito di cittadinanza ritarda, marocchino 39enne sfascia l'ufficio postale a Padova



Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA