Perde il reddito di cittadinanza e getta benzina nella stanza del sindaco a Terrasini

Un disoccupato di 60 anni dopo avere ricevuto la notizia do non ricevere più il reddito di cittadinanza si è presentato questa mattina bella stanza del sindaco di Terrasini (Palermo) tentando di dare fuoco alla stanza del sindaco, gettando della benzina a terra e versandola anche su se stesso. Ma è stato fermato in tempo. «Brucio il Comune se non mi aiutate», ha detto al sindaco Giosuè Maniace. Il sindaco ha subito chiamato i carabinieri che hanno portato via l'uomo in ambulanza.

