Percepisce il Reddito di cittadinanza, ma è in carcere: denunciato

Percepiva il reddito di cittadinanza ma nel frattempo era in carcere. E' accaduto ad Erchie, dove un 41enne è stato denunciato dai carabinieri dopo una serie di indagini che hanno fatto emergere il suo nome nell'ambito di un'inchiesta sui "furbetti" del reddito di cittadinanza.

L'uomo, stando agli accertamenti dei militari, aveva regolarmente richiesto e ottenuto il sussidio previsto dallo Stato nonostante si trovasse in carcere, a Lecce, ed anzi dichiarando esplicitamente di non essere sottoposto ad alcuna misura cautelare. Ora è stato denunciato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e omessa comunicazione delle variazioni del reddito ai fini della revoca del beneficio.

Ultimo aggiornamento: 15:41

