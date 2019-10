Reddito di cittadinanza e lavoro nero: nel supermarket scoperti 9 irregolari su 10

LEGGI ANCHE

In un, ad Augusta (Sr), su dieci dipendenti nove erano in 'nero' indossando persino la divisa da lavoro, due dei quali percepivano pure il reddito di cittadinanza A scoprirlo sono stati i militari della guardia di finanza che hanno segnalato il caso all'Inps per la revoca dei beneficio. Per il proprietario del supermercato è scattata la denuncia e la procedura di irrogazione della cosiddetta «maxi-sanzione».