Tagli al reddito di cittadinanza: sale la tensione tra Napoli e provincia in vista della riapertura degli uffici di domattina. Si preannuncia un lunedì rovente per i 21.500 «occupabili» che, di fatto, dopo l'sms inviato dall'Inps, hanno perso il reddito di cittadinanza nell'area metropolitana partenopea (sono 37mila in tutta la Campania). Dopo l'assedio, le minacce e le aggressioni verbali andate in scena venerdì, il Comune prepara per domattina un piano di «intensificazione dei controlli all'esterno delle 22 sedi degli uffici dei servizi sociali». Estate infuocata, come la folla a caccia di informazioni. Il direttore cittadino dell'Inps, Roberto Bafundi, chiede «l'istituzione di un tavolo tecnico in prefettura, con Regione e Comune, per lavorare in maniera sinergica al cambio di regole». Sempre domattina, avrà luogo un video-confronto tra gli assistenti sociali campani, che hanno scritto al governatore De Luca e ai prefetti invocando «tutela».

Ci si prepara all'assedio negli uffici, anche se i tempi sono strettissimi. L'invio dell'sms ha spiazzato molte famiglie. Sono stati 169mila i messaggi inviati dall'Inps al popolo degli «occupabili» (il taglio coinvolge in totale circa 600mila persone): cioè gli under 60 che non abbiano disabili in famiglia, né minori a carico. Sono loro che hanno perso il diritto al sussidio di cittadinanza, come disposto dal governo Meloni. La Campania, che è la regione col maggior numero di percettori, conta 37mila occupabili (di cui 21.500 a Napoli e dintorni). In questo scenario, va però sottolineato che i Comuni «sapevano fin da aprile che a fine luglio sarebbero arrivati i tagli - ricorda Agostino Anselmi della Cisl Fp - Gli appelli a organizzare gli uffici sono però caduti nel vuoto. E mi preoccupa anche la seconda fase dei tagli, quella in cui gli occupabili dovranno dimostrare di aderire a un progetto di formazione: il Comune di Napoli non ha forze sufficienti per organizzarli». Già, perché gli «occupabili» potranno avere accesso al sussidio di 350 euro soltanto quando avranno attivato le procedure di avviamento a un corso di formazione. Altrimenti perderanno il sussidio, che sarà comunque valido per 12 mesi e non prorogabile. Se tutto questo era noto, come mai i Comuni campani non si sono attrezzati prima?

Alla domanda risponde l'assessore al Welfare di Palazzo San Giacomo, Luca Trapanese: «L'sms ha creato confusione ovunque. Ci sono alcuni occupabili che possono usufruire di eccezioni, ma i regolamenti da Roma su questo sono in ritardo. Quindi i centri sociali non possono prendere in carico nessuno, fino a che non arriveranno norme chiare da Palazzo Chigi. Vero che noi sappiamo dei tagli al reddito da aprile, ma se il regolamento è in ritardo, ad agosto gli occupabili che hanno diritto a eccezioni perderanno l'assegno del mese alle porte». In altre parole, ci sono delle eccezioni, tra gli «occupabili»: gli ex percettori under 60, senza minori o disabili nel nucleo familiare, che vivono in condizioni di particolare disagio sociale (tossicodipendenza, emergenza abitativa e dispersione scolastica) possono essere presi in carico dai Servizi Sociali. Gli altri dovranno rivolgersi ai Caf, per attivare la procedura di formazione lavorativa. Ma queste regole, precisa l'assessore, «non sono ancora messe nero su bianco. Domani servirebbero rinforzi almeno fino alle 13 per ognuno dei 22 centri dei servizi sociali, per garantire la sicurezza e l'incolumità degli assistenti sociali». «Stiamo cercando di individuare i punti più sensibili - aggiunge l'assessore comunale alla Sicurezza Antonio De Iesu - Per fortuna finora non ci sono stati ferimenti. La Questura si sta occupando di rinforzi alle sedi Inps. Intensificheremo i controlli dei vigili ai servizi sociali, ma non attraverso presidi fissi». Intanto, è Potere al Popolo a preannunciarne uno, di presidio: domani alle 10, alla sede dell'Inps di via De Gasperi.

Ed è proprio il direttore dell'Inps napoletana Roberto Bafundi a spiegare al Mattino che «serve un'azione sinergica. È fondamentale che si attivi un tavolo congiunto in Prefettura in cui ci siamo noi, i centri per l'impiego, i sindacati, i Comuni, i caf e i patronati che in questi giorni saranno raggiunti da un gran numero di cittadini. Sono previste eccezioni, tra gli occupabili dei nuclei familiari che possono essere presi in carico direttamente dai servizi sociali. Chi non ha situazioni di disagio deve andare ai centri per l'impiego. I dati nazionali dicono che le eccezioni sarebbero circa 80mila su 169mila. In quanto Inps, al momento, possiamo solo fornire informazioni. Abbiamo 5 filiali e 10 agenzie sul territorio, tra le altre quelle su via De Gasperi, a Giugliano, Afragola, Soccavo e Scampia. Chiediamo un monitoraggio non invasivo ma continuativo delle forze dell'ordine. Proroga o lavoro: nessuno, in ogni caso, sarà lasciato solo».

La rabbia degli ex percettori ora diventati «occupabili» cammina appaiata con i timori degli assistenti sociali campani. E la loro presidente, Gilda Panico, ricorda «la gravità della situazione in cui saranno coinvolti gli uffici di servizio sociale di tutti i Comuni e ambiti territoriali. Abbiamo inviato una nota congiunta al governatore De Luca, all'assessore regionale Fortini, al presidente dell'Anci e ai 5 prefetti per evitare azioni di aggressione» e per lamentare che «non sono state individuate adeguate linee guida. Domani avremo un confronto online con gli assistenti sociali interessati, per ascoltare le loro esigenze e intervenire presso gli organi competenti». «Sta accadendo ciò che da mesi denunciamo - dichiara Gianluca Daniele, segretario generale della Slc Cgil Napoli e Campania - Folle di cittadini a ridosso delle sedi Inps, centralini dei Servizi sociali presi d'assalto, Comuni e Municipalità oggetto della rabbia. Dal primo agosto, 43mila campani perderanno il sussidio. In Italia si stima che quasi il 25% della platea attualmente destinataria del rdc (260mila famiglie) lo perderà, con il governo Meloni che, nell'ultima Legge di Bilancio, ha tagliato 3 miliardi da questo provvedimento, colpendo i ceti più deboli».

Intanto divampa lo scontro politico. La maggioranza difende la propria scelta con Fratelli d'Italia che va anche oltre mettendo nel mirino l'operato dell'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico ed evocando una commissione d'inchiesta sul suo operato. Idea che scatena la rabbia dei 5 stelle e carica a pallettoni Giuseppe Conte che parla, senza mezzi termini di «bullismo istituzionale».