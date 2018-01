Incendio nella tendopoli per migranti: muore una donna di trent'anni

È di una donna nigeriana, Amine, di 30 anni, il cadavere carbonizzato trovato in una delle baracche che la scorsa notte hanno preso fuoco nella tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro in Calabria, in cui erano ospitati un migliaio di migranti, impiegati per lo più come stagionali nella raccolta di prodotti agricoli. I due feriti, anche loro donne, sono ricoverate per ustioni, con una prognosi rispettivamente di 20 e 10 giorni, nell'ospedale di Polistena. A riferirlo ai giornalisti é stato il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, che questa mattina ha presieduto una riunione urgente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno preso parte i vertici provinciali di polizia, carabinieri, guardia di finanza, Protezione civile e il Procuratore della Repubblica di Palmi, Ottavio Sferlazza.



Sono oltre duecento le baracche e le tende distrutte dall'incendio. Nell'accampamento, malgrado sia stata realizzata da tempo una nuova struttura per l'accoglienza dei migranti dove già vivono 500 persone, c'erano ancora oltre mille migranti in condizioni igieniche e logistiche estremamente precarie. La tendopoli in cui si sviluppato l'incendio adesso é stata sgombrata e per i migranti è allo studio una sistemazione.

Sabato 27 Gennaio 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 10:21

