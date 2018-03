Reggio Calabria, crollo del palco della Pausini: il pm chiede sei condanne

Era rimasto schiacciato dal palco sul quale si sarebbe dovuta esibire Laura Pausini, nel Palasport di Reggio Calabria, nel marzo del 2012. Ora, per la morte dell'operaio Matteo Armellini, di 31 anni, il pm Rosario Ferracane ha chiesto sei condanne a quattro anni e sei mesi di reclusione per omicidio colposo e per disastro colposo. Gli imputati sono Sandro Scalise, Franco Faggiotto, Pasquale Aumenta, Ferdinando Salzano, Maurizio Senese e l'ex direttore dell'ufficio tecnico del comune di Reggio Calabria, Marcello Cammera, tutti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione del concerto. Il non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato, é stato chiesto dal pm per Gianfranco Perri, l'unico imputato non accusato di omicidio colposo.

Martedì 20 Marzo 2018, 22:15 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 22:26

