Scilla, bomba d'acqua: auto trascinate dalla pioggia rischiano di finire in mare

Danni ingenti, colate di fango, auto trascinate via dall'acqua. Questa mattina un violento temporale si è abbattuto sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria con raffiche di vento forte e tuoni, causando ingenti danni. A Scilla la situazione più critica: una massa d'acqua ha invaso le strade, trascinando nel fango auto e detriti e danneggiando le abitazioni sul lungo mare. Colpiti diversi comuni nella zona, tra cui Palmi e si sono registrati circa 20 interventi dei vigili del fuoco. Ritardi causa maltempo anche ai traghetti degli imbarchi per la Sicilia, a villa San Giovanni si registrano tempi di attesa di circa 2 ore.

Il video: la pioggia trascina le auto

Scilla è il comune dove si contano i danni maggiori. Come mostrano i video diffusi online, una massa d'acqua e fango proveniente dal costone che sovrasta la marina grande ha invaso le strade trascinando detriti e auto parcheggiate che hanno rischiato di finire in strada. Nel comune è stato immediatamente istituito il Coc, (Centro Operativo Comunale) per coordinare gli interventi sul litorale investito dall'imponente massa d'acqua.