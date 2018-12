Reggio Emilia, incendio in un palazzo: morti marito e moglie, gravissime due bambine

Due morti in un incendio a Reggio Emilia. Le fiamme sono divampate nello scantinato di una palazzina di 4 piani in Via Turri, nei pressi della stazione ferroviaria, e hanno prodotto molto fumo. Oltre alle due vittime, recuperate sulle scale, sono rimaste intossicate una quarantina di persone, tra cui una donna e tre minori che sono ricoverati in codice rosso. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora sul posto.

I morti sono un uomo e una donna, mentre due bambine sarebbero molto gravi e sono state trasportate nella notte agli ospedali di Milano e Fidenza in camera iperbarica. Il bilancio al momento sarebbe stabile, anche se si devono ancora completare le operazioni di 'bonificà delle cantine, previste in mattinata. Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Reggio Emilia, Sant'Ilario e Guastalla, con due autoscale e un carro aria da Modena. Sul posto anche Polizia e Carabinieri. Nella zona, dove intorno a mezzanotte si è innescato l'incendio, da tempo è stato lanciato l'allarme a causa delle cantine occupate.



Le due vittime dell'incendiosono state trovate nelle scale, presumibilmente mentre tentavano di fuggire al fumo denso che si propagava. Si tratta di un uomo e una donna di origine nordafricana, marito e moglie, che risiedevano da anni nell'edificio. A quanto si apprende sarebbero rimasti intossicati mentre cercavano una via di fuga.

Lunedì 10 Dicembre 2018, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 09:35

