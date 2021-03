Lazio, rifiuti, la dirigente Flaminia Tosini arrestata: accuse di concussione e corruzione

La dirigente della Regione Lazio, Flaminia Tosini, vicesindaco del Comune di Vetralla (provincia di Viterbo), è stata raggiunta da un'ordinanza di custoria cautelare ai domiciliari. Arrestato anche Walter Lozza, amministratore delle società 'Ngr Srl' e 'Mad Srl', operanti nel settore dello smaltimento rifiuti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del del comando tutela ambientale Lozza avrebbe ottenuto indebitamente l'autorizzazione, per la società 'Ngr Srl', per la trasformazione della discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale, a nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di Rsu di Roma.

