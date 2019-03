Roma, arrestato regista per violenza su cinque aspiranti attrici: tre erano minorenni

Lunedì 11 Marzo 2019, 15:20 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2019 16:56

I carabinieri della Compagnia San Pietro arrestato, un 69enne romano, regista e produttore artistico, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di cinque ragazze, di cui tre minorenni all’epoca dei fatti. L’indagato è stato autore di violenze nei confronti di aspiranti attrici, costringendole a subire violenze tra il 2011 ed il 2018 durante provini per la produzione di un ipotetico film, poi mai realizzato, all’interno degli studi di un'accademia in zona Aurelia. L’indagato ora è agli arresti domiciliari.Grazie alle testimonianze delle vittime e alla visione del materiale sequestrato, è stato possibile ricostruire un quadro in cui il “Maestro” si presentava come un regista affermato e prometteva alle ragazze la prospettiva di una carriera nel mondo dello spettacolo. Così realizzava finti provini in una sala isolata, fingendo di girare la scena di uno stupro e abusando delle ragazze.