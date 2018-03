Martedì 6 Marzo 2018, 07:56 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2018 09:36

ANCONA - C'è una svolta sul l'inchiesta per la morte di Renata Rapposelli. Sono stati arrestati Giuseppe e Simone Santoleri, ex marito e figlio della pittrice scomparsa da Ancona e poi ritrovata morta nelle campagne di Tolentino. I Santoleri erano indagati per l'omicidio di Renata, l'arresto arriva dopo una lunga serie di accertamenti in casa,nel l'auto, nei pc e nei cellulari. Gli inquirenti spiegheranno i particolari nel corso di una conferma stampa in programma questa mattina in procura.