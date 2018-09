La rabbia degli sfollati di Genova: ed è scontro tra Toti e Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 5 Settembre 2018, 07:30

GENOVA - Disperazione e rabbia la prima protesta degli sfollati di Genova va in scena durante la seduta congiunta dei consigli regionali e Comunali: «Non siamo come cani a cui si tira un osso». Chiedono una legge speciale, vogliono risposte. Ma la polemica rimbalza in fretta a Roma, quando Luigi Di Maio twitta la sua solidarietà e il governatore ligure replica: «Evitiamo gli slogan, se i soldi sono pochi il governo li stanzi». Non una parola dall'altro vicepremier, Matteo Salvini: assordante il suo silenzio sulla vicenda. Mentre, nello stesso pomeriggio è il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli ad annunciare, mentre promette aiuti alle famiglie, che il governo non cambierà linea: fuori autostrade. «La ricostruzione - ha aggiunto - sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i costi sarà la società concessionaria Aspi. Il governo è compatto nel ritenere che i lavori di ricostruzione del ponte non possano essere affidati ed eseguiti da chi giuridicamente aveva la responsabilità di non farlo crollare».