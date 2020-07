Restano senza carburante, turisti soccorsi in mare a Ponza dai carabinieri

Una gita che rischiava di finire male per quattro persone a Ponza, tra le quali due minori. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri intervenuti a circa 2 miglia dalla costa di “Cala inferno”con il battello Cc 403. Il natante era in difficoltà a causa dell’improvvisa mancanza di carburante. I minori, venivano trasbordati sul battello dell’Arma, mentre l’imbarcazione in panne, con a bordo i due maggiorenni, trainata all’interno del porto di Ponza. Per i quattro turisti, tutti incolumi, solo un grande spavento.

Abusivismo edilizio

Sempre a Ponza i militari della stazione hanno denunciato due persone che , in zona sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici, realizzavano lavori di ristrutturazione di un immobile, in totale assenza di titolo concessorio.

