Ancona, sbaglia la retromarcia e travolge con l'auto i passanti: gravissime due donne

Momenti di terrore quelli vissuti in mattinata in pieno centro ad Ancona : in via Marsala all'angolo con via Matteotti un'auto mentre stava facendo retromarcia ha travolto due anziane che sono volate a terra.

Si è temuto il peggio con l'immediato intervento della Croce Gialla che si è portata sul posto insieme all'automedica e a un altro mezzo del 118. Le due donne a sirene spiegate sono state portate all'ospedale di Torrette, le loro condizioni sono gravi.

