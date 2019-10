Milano, revenge porn: minaccia la ex e diffonde i suoi video intimi

Linate choc, senzatetto trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto: mani e piedi legati da un filo di ferro​

Il primo, un kosovaro di 32 anni, è accusato di maltrattamenti, violenza e lesioni nei confronti della ex fidanzata e dei suoi famigliari, oltre che per la diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Il secondo, un italiano di 28 anni amico del trentaduenne, è accusato di minacce e di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. I due, entrambi residenti in comuni dell'hinterland milanese e con diversi precedenti penali, avrebbero preso di mira la ragazza, i suoi famigliari e i suoi amici in particolare dopo la fine del rapporto di coppia.Le violenze, sia verbali che fisiche, del 32enne nei confronti della fidanzata duravano da mesi, ma avevano avuto un particolare escalation dopo che lei lo aveva lasciato. Quando erano ancora insieme, tra febbraio e l'estate, la giovane donna era stata picchiata più volte con pugni alla schiena e al volto. Subito dopo aver rotto il rapporto, sono iniziate le minacce anche nei confronti dei familiari e di suoi amici. In particolare un amico, oltre a diverse minacce, ha subito anche una vera e propria aggressione, quando raggiunto in un parcheggio era stato scaraventato giù dall'auto che guidava e colpito con pugni in faccia e calci. Il 32enne aveva anche diffuso sui social un filmato e alcune foto che riprendevano un loro rapporto sessuale, condiviso poi anche dall'altro arrestato. I due uomini sono ora in custodia presso il carcere di San Vittore.