Riaperture piscine, palestre, bar, spiagge, discoteche e fiere: ecco il calendario da aprile a luglio

La data chiave è il 26 aprile in cui debutta la zona gialla rafforzata. Le regioni in giallo potranno gradualmente riaprire le attività che erano chiuse privilegiando il consumo e la presenza all'aperto. Il nuovo decreto che sarà varato prevede infatti riaperture flessibili di attività ed esercizi commerciali. Importante: il coprifuoco alle 22 resta e anche le fasce a colori: giallo, giallo rafforzato, arancione e rosso. Attenzione: non è un liberi tutti. «Se i comportamenti sono osservati e sulla campagna vaccinale non ho dubbi che sarà sempre meglio, la possibilita che si torni indietro (sulle riaperture, ndr) è molto bassa e in autunno la vaccinazione sarà molto diffusa». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Mario Draghi: «Spostamenti, pass tra le regioni di colore... IL LOCKDOWN Zona gialla rafforzata dal 26 aprile: «Ristoranti aperti a cena... LA SCUOLA Scuola, dal 26 aprile probabile rientro in classe di tutti gli...

Pass per gli spostamenti tra regioni di colore diverso: cosa è e come si può scaricare

Da lunedì 26 aprile, nelle zone gialle, potranno riaprire tutte le attività all'aperto.

Ecco il calendario per le varie categorie che via via potranno riprendere le attività.

In zona gialla rafforzata riaprono «scuola, ristorazione, musei, teatri, cinema, spettacoli, eventi sportivi, piscine, palestre, attività sportive, fiere, congressi, stabilimenti termali, parchi tematici», dice il premier Draghi in conferenza stampa.

Ristoranti

A maggio i ristoranti potranno lavorare solo all'aperto ma, se le cose andranno bene, dal primo giugno anche al chiuso. Sarebbe questo - secondo quanto apprende l'Ansa - l'orientamento della cabina di regia sulle graduali riaperture delle attività di ristorazione. La decisione sarà presa in base all'andamento dei dati epidemiologici.

Palestre

Dal 1° giugno potranno riaprire con lezioni individuali (2 metri di distanziamento), attrezzi sanificati dopo ogni utilizzo e docce vietate.

Piscine e spiagge

Le piscine scoperte e le spiagge tornano agibili dal 15 maggio.

Fiere

Dal 1° luglio via libera alle fiere.

Discoteche

Non ci sono indicazioni, nemmeno su quelle all'aperto. Un dibattito ancora prematuro, aveva detto solo pochi giorni fa il ministro della Salute ricordando i contagi esplosi l'estate scorsa.