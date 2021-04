Riaperture in zona gialla: ristoranti, spostamenti, coprifuoco. Cosa si potrà fare dopo il 26 aprile

POTRÒ ANDARE AL MARE GIÀ PER IL FINE SETTIMANA DEL PRIMO MAGGIO?

Già a partire da lunedì 26 aprile, se le indicazioni del governo saranno effettivamente convertite in un decreto e non saranno previste limitazioni ad hoc per il weekend dell’1 e del 2, torneranno le zone gialle. Dunque all’interno di questi territori sarà possibile spostarsi liberamente entro i confini regionali. Per cui sì, sarà consentito recarsi al mare per fare una...

