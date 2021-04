Roma, mega raduno a piazza Fiume, ragazzi ballano in strada (senza mascherine): «Bravi così ci richiudono subito»

In attesa che il 26 aprile riaprano bar e ristoranti, a Roma sale già la febbre del sabato sera. A piazza Fiume una trentina di ragazzi si sono riuniti in strada a ballare con la musica che risuonava dalle casse delle microcar parcheggiate, in barba a norme anti-assembramento e ai contagi. Il video è finito sulla pagina Instagram di Welcome to favelas e subito è scoppiata la polemica.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati